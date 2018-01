Spotify diz já ter pago US$ 2 bilhões de royalties a artistas - Link - Estadão

Por Larissa Fafá

Serviço de streaming de música tem 50 milhões de de usuários ativos. FOTO: Divulgação/Spotify Serviço de streaming de música tem 50 milhões de de usuários ativos. FOTO: Divulgação/Spotify

SÃO PAULO – O presidente da plataforma de streaming de músicas Spotify, Daniel Ek, publicou um post no blog da empresa em resposta as críticas da cantora Taylor Swift, que tirou suas músicas do serviço, onde diz que a empresa já pagou US$2 bilhões a artistas e continua “contando”.

Na semana passada, a artista justificou a decisão por acreditar que o Spotify não remunera justamente os artistas que trabalham com música, ao recompensá-los com baixos valores em royalties.

Em seu post, o presidente enumera o que chama de três mitos que envolvem o serviço, como o de que o Spotify não paga os artistas ou paga muito pouco. Ek afirma que a empresa pagou US$2 bilhões a artistas, compositores e selos de gravadoras desde 2008, metade apenas no ano passado. Segundo o presidente, os royalties pagos a Swift, até a cantora retirar suas músicas da plataforma, estavam próximos dos US$ 6 milhões anuais.

O Spotify, que funciona no Brasil desde maio deste ano, possui no total 50 milhões de usuários ativos, sendo que 12,5 milhões pagam pela assinatura premium, que garante um serviço livre de publicidade no streaming.

Entenda

Na semana passada, a cantora Taylor Swift comentou sua decisão de retirar suas músicas do serviço de streaming e se disse receosa quanto a colocar seu novo álbum no serviço. “Todas as coisas novas, como o Spotify, me parecem um pouco como um grande experimento. E eu não estou interessada em contribuir com meu trabalho para um experimento que eu não sinto que compensa justamente os compositores, produtores, artistas e criadores de música”, disse.