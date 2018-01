Spotify planeja entrar em negócio de vídeos na internet - Link - Estadão

O serviço de streaming de música Spotify está definindo planos para entrar no negócio de vídeos na internet e tem participado de discussões com diversos atores do mercado de mídia digital sobre possíveis parcerias. As informações são do Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A companhia tem buscado companhias que se especializam em criar conteúdo para o YouTube, do Google, para discutir tanto a aquisição de seus materiais quanto a co-criação de séries originais em vídeo, segundo o jornal.

O Spotify pode anunciar seus planos sobre vídeo já neste mês, de acordo com a reportagem. A empresa não foi encontrada para comentar.

A empresa está perto de fechar um acordo para levantar US$ 400 milhões, o que aumentaria seu valor para cerca de US$ 8,4 bilhões, segundo informou o WSJ no mês passado.

O Spotify, que compete em mercados como os Estados Unidos com empresas como Pandora e Beats, comprada pela Apple, disse que eu janeiro tinha 15 milhões de assinantes e 60 milhões de usuários ativos no fim de 2014.

Expansão

A empresa está dando mais atenção à América Latina, onde os 17 países onde opera podem ser responsáveis por 15% de seus negócios globais, disse seu diretor-gerente para a América Latina.

A plataforma de streaming sueca tem focado em mercados emergentes depois de levantar US$ 100 milhões em 2012 para sustentar este crescimento. O serviço estreou no México dois anos atrás, segundo Gustavo Diament, e o país já figura entre os cinco mercados mais importantes da empresa, de um total de 58 onde opera.

“O país está perto de se tornar maior que a Alemanha”, disse Diament à Reuters essa semana durante a eMerge Americas, uma conferência de tecnologia baseada em Miami.

/REUTERS