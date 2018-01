Spotify será lançado nos Estados Unidos - Link - Estadão

Site de streaming de música anuncia sua chega ao país sem divulgar data de funcionamento ou preço do serviço

SÃO PAULO – Agora foi. O site de streaming de música Spotify vai mesmo ser lançado nos Estados Unidos. O serviço, muito popular na Europa, colocou uma página no ar anunciando sua chegada ao país. ”Em qualquer lugar, a qualquer horário. E é de graça”, diz a página, sugerindo uma versão gratuita de testes do serviço.

No site, pede-se que os usuários se cadastrem com um e-mail para receberem mais novidades. Nem a data certa do começo das atividades, nem o preço do serviço, nem as gravadoras parceiras foram divulgados.

Há meses, se fala no lançamento americano do concorrente do iTunes, da Apple. Os rumores foram reforçados pela rodada de financiamento que levantou US$ 100 milhões para a empresa no mês passado e pelos constantes anúncios de parcerias com gravadoras, como EMI e Sony.

