Spotify vira rede social - Link - Estadão

O Spotify, que vem despontando como a alternativa mais viável para um modelo em que as pessoas paguem por música na internet, deu um grande passo nesta terça-feira no objetivo de se tornar sinônimo de música na web. O serviço de canções via streaming anunciou que agora é uma rede social – e que com apenas um clique você pode transportar todos os seus amigos do Facebook para seu perfil no Spotify.

Claro que você poderá transportar do Facebook para o Spotify apenas amigos que mantenham perfis nas duas redes. Mas feito isso, você pode enviar uma música separada, um álbum ou uma playlist que você tenha criado para seus amigos. Além disso, poderá assinar playlists de um amigo, acompanhando cada mudança que ele fizer sem sair do seu próprio perfil.

Além dessas grandes mudanças, o Spotify anunciou várias outras. O serviço de streaming só pode ser acessado da Europa por enquanto. Mas se você ficou curioso, leia o post que detalha todas as mudanças ou veja o vídeo abaixo, muito didático (ambos em inglês).