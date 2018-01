SPTrans libera dados e promove evento hacker - Link - Estadão

Dados úteis para desenvolvimento de apps só haviam sido disponibilizados, desde 2008, ao Google

SÃO PAULO – A SPTrans liberou dados sobre as linhas de ônibus na cidade de São Paulo, a partir dos quais espera que desenvolvedores criem aplicativos. Desde 2008, essas informações só haviam sido cedidas para o Google, que utiliza os dados para disponibilizar recursos de rotas pelo seu serviço de mapas (Maps).

Os arquivos disponibilizados se tratam do GTFS (General Transit Feed Specification) – uma “especificação que define um formato par troca de informações de tabela de horários do transporte público com as posições geográficas associadas” – e a API Olho Vivo – “conjunto de rotinas geradas por um sistema que permite a utilização de suas funcionalidades por outros sistemas” –, com a qual é possível distribuir informações em tempo real sobre o fluxo de ônibus.

A oferta dos dados para desenvolvedores abre a possibilidade de vermos serviços que, entre outras coisas, disponibilizam informações em tempo real sobre horários de chegada de ônibus em pontos específicos na cidade, lista com linhas trafegando em determinado horário, etc.

Para obter os dados, basta entrar na página da SPTrans dedica a desenvolvedores (“Área do desenvolvedor”), criar um cadastro (no qual o usuário se comprometerá às regras de licenciamento da companhia, com o uso gratuito das informações e assumindo responsabilidade pelo produto futuramente gerado).

Hackatona

No fim de semana dos dias 26 e 27 deste mês, a Prefeitura de Sâo Paulo, em parceria com a SPTrans, promove o Hackatona, uma maratona hacker dedicada a assuntos públicos. Dentro do evento, acontecerá a “Hackatona do Ônibus“, exclusivamente dedicada ao desenvolvimento de apps e produtos web para o transporte público.

O evento tem programação mais ampla anterior ao fim de semana, com palestras sobre o tema. Os projetos desenvolvidos em equipe concorrerão a prêmios em dinheiro nos valores de oito, quatro ou três mil reais. O apps gerados deverão respeitar os critérios de atenderem o interesse público, serem criativos e serem de qualidade. A Hackatona acontece na SPTrans, localizada no Edifício Matarazzo, no Viaduto do Chá, 15, no auditório do 7º andar.