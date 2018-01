Square transforma iPad em caixa registradora - Link - Estadão

Empresa de pagamentos móveis lança novo acessório desenvolvido especialmente para tablets da Apple

SÃO PAULO – O Square, empresa de pagamentos móveis criada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou nesta semana uma nova versão do seu sistema de hardware para o iPad.

O principal produto do Square é um pequeno leitor em formato quadrado e cerca de 2 centímetros de largura e altura. Nele, os consumidores podem fazer os pagamentos com cartão de crédito pelo celular. O comerciante pode usar o próprio celular da empresa para receber os pagamentos de clientes, pagando taxas menores do que as cobradas pelas administradoras de cartão.

A nova versão para iPad funciona como um suporte para o aparelho e vem com o mesmo leitor. A diferença é que seu sistema é ainda mais completo e transforma o dispositivo em uma caixa registradora. O foco específico no iPad se deve ao fato de, atualmente, 50% das transações no Square serem feiras por meio do tablet da Apple.

O Square Stand tem um leitor de cartões e se conecta com todos os acessórios que um negócio precisa, como uma impressora de recibos, impressora de cozinha e a gaveta do caixa. O sistema funciona com o iPad 2 e 3. Dorsey afirmou estar em negociação com o Starbucks para a rede utilizar o Square Stand.

O produto custa US$ 299 e está disponível em pré-venda no site da empresa. Por enquanto, o Square só está disponível nos Estados Unidos e começará a ser vendido em lojas físicas, como a Best Buy, a partir de 8 de julho.

Veja o vídeo que explica o funcionamento do aparelho:

