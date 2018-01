Stan Lee acha compra da Marvel positiva - Link - Estadão

Stan Lee, responsável pela co-criação da maioria dos personagens de peso da Marvel ao lado de Jack Kirby e Steve Ditko, afirmou em entrevista ao site Newsrama que o negócio com a Disney foi “extremamente benéfica para ambos os lados”.

Ele ainda afirmou que “ninguém sabe produzir ou vender franquias de entretenimento como a Disney, e ninguém possui um rol de personagens que rendem excelentes franquias como a Marvel.”

Lee, que hoje toca uma empresa de criação de conteúdo, a POW! entertainment, está desenvolvendo produtos para a Disney e tem um acordo que dá ao conglomerado preferência na comercialização de outras criações. Só depois que a Disney rejeita um produto, é que a POW! pode negóciá-lo com terceiros.

O relacionamento de Stan Lee com a Marvel foi encerrado de forma ríspida em 2005, quando ele processou a Marvel para receber sua parte nos direitos autorais dos filmes feitos com seus personagens. Estima-se que a Marvel pagou a Lee US$ 10 milhões para encerrar a disputa.

A Disney e a Marvel já tinham um sólido relacionamento comercial. O canal Disney XD já transmite o desenho animado “Wolverine e os X-Men”, além de outras produções da Marvel.

No site da CNN, uma análise da compra afirma que quando negócios dessa magnitude acontecem, é um forte sinal de que a economia começa a se recuperar.

O fato é que a Marvel só começou a fazer dinheiro fora dos quadrinhos quando buscou parcerias. Entre as décadas de 1980 e 1990, a empresa tentou se aventurar a fazer seus próprios games e filmes, e os resultados foram invariavelmente desastrosos. Só com parcerias com Capcom e Activision ela conseguiu games que faziam justiça aos personagens. No cinema, essa virada só aconteceu com o lançamento de “O Homen-Aranha”, em parceria com grandes estúdios, que iniciou um ciclo virtuoso da Marvel no cinema, que perdura até hoje, com “Homem de Ferro” e “Hulk” faturando alto nas bilheterias.