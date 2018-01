Staples no Brasil - Link - Estadão

A gigante Staples, que vende material de escritório e gadgets como PCs e impressoras, fincou bandeira no Brasil.

No site da empresa, é possível encontrar um pouco de tudo, inclusive material de escritório.

O objetivo da Staples é concorrer com redes como Gimba e Kalunga.

A empresa, que faturou US$ 24 bilhões em 2009, já opera no Brasil desde 2004, quando comprou as operações da Officenet. O site da empresa havia mudado para StaplesOfficenet, mas só agora a migração foi totalizada e a marca global assumida.

A Staples é a segunda maior loja online do planeta, atrás apenas da Amazon. A força do nome Staples é tão grande que há até uma marca própria de produtos de escritório, inclusive no Brasil.

Há planos de abertura de lojas físicas até 2011.