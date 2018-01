Star Wars em 3D? - Link - Estadão

Depois de ver Avatar ganhar o Globo de Ouro de melhor filme, George Lucas parece ter finalmente se convencido do futuro do cinema em três dimensões. O produtor contou ao site Access Hollywood que o sucesso do projeto de James Cameron o motivou a transformar a série Star Wars em 3D.

“Eu nunca fui um grande fã de 3D, mas esse filme definitivamente revolucionou esse campo”, afirmou o diretor. “Tentamos por anos e anos e anos colocar Star Wars nesse formato. Mas a tecnologia para isso não existia. Lutamos muito para conseguir isso, e acho que isso [o prêmio para Avatar] vai nos dar um novo ímpeto”, finalizou.