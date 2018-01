Start-Up Brasil divulga projetos selecionados - Link - Estadão

Programa selecionou 56 empresas brasileiras e estrangeiras para receber bolsas e apoio de aceleradoras

SÃO PAULO – O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e representantes do Start-Up Brasil divulgaram nesta segunda-feira, 29, o resultado da seleção de projetos de empresas no programa, que pretende acelerar o desenvolvimento de novas empresas de tecnologia no Brasil.

O secretário Virgílio Almeida (E) anunciou o resultado junto com coordenador do programa, Rafael Moreira. FOTO: Werther Santana/Estadão

Na primeira fase, o Start-Up Brasil escolheu 56 empresas entre um total de 908 projetos (672 de startups brasileiras e 236 de estrangeiras) para fazer parte do programa. Essas empresas vão receber durante um ano até R$ 200 mil em bolsas do CNPq para custeio de despesas com salário e terão acesso a outros R$ 36 milhões, no total, ao se associar com uma das nove aceleradoras do programa, em troca de participação societária.

As nove aceleradoras habilitadas são 21212, Aceleratech, Acelera Brasil (Microsoft Participações), Acelera MG (Fumsoft), Papaya Ventures, Pipa, Wayra, Outsource Brazil e Start You Up.

Foram escolhidos 45 projetos brasileiros e 11 internacionais. “O objetivo do programa é criar startups de qualidade internacional, que desenvolvam soluções inovadoras e tecnologias avançadas”, disse o secretário titular da Secretaria de Política de Informática (Sepin) Virgílio Almeida.

Do total de empresas selecionadas, 61,5% são da região sudeste, 17,7% do sul e 12,2% do nordeste. A maioria dos projetos é da área de educação (19,64%). Outros setores com grande número de startups aprovadas foram varejo (14,29%), saúde (8,93%), eventos e turismo (8,93%) e logística (7,14%).

O programa de aceleração das empresas e o pagamento das bolsas estão previstos para começar no final de agosto. “Encerramos essa fase muito satisfeitos e desafiados. Temos o desafio de fazer o melhor trabalho possível para esse dinheiro ser bem usado pelas empresas. E vamos trabalhar junto com as aceleradoras para dar visibilidade às startups escolhidas”, disse O diretor responsável operacional pelo Start-Up Brasil, Felipe Matos.

O programa Start-Up Brasil faz parte do Plano TI Maior, lançado no ano passado, que prevê o aporte de R$ 60 milhões do governo federal até 2015 em 300 startups.

Confira a lista das empresas aprovadas:

—-

