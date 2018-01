Startup brasileira InstaCarro recebe R$ 40 milhões em investimentos - Link - Estadão

Divulgação Diego Fischer (esq.), da Instacarro: startup recebeu US$ 10 milhões em investimentos da Rise Capital

A startup brasileira Instacarro – que opera uma plataforma de leilão online que garante a venda de carros usados em até uma hora – levantou R$ 40 milhões em uma nova rodada de investimentos, capitaneada pelos fundos FJLabs e Lumia Capital. Os recursos, que serão usados para expandir a empresa pelo Brasil, se complementam aos R$ 33 milhões levantados pela empresa no ano passado, em rodada revelada com exclusividade ao Estado.

Fundada em dezembro de 2015 pelo argentino Luca Cafici e pelo brasileiro Diego Fischer, a Instacarro causou burburinho no ano passado ao propor um novo modelo de venda de carros usados. "A forma de vender carro nunca passou por uma grande inovação", disse Fischer, que é presidente executivo da startup, em entrevista ao Estado em fevereiro. "Havia uma oportunidade de disrupção."

Hoje, a empresa tem uma rede de 1,5 mil lojas e concessionárias cadastradas em todo o País, além de pontos de inspeção no Rio de Janeiro e em São Paulo – nos próximos meses, a empresa espera chegar a outras capitais, como Belo Horizonte (MG). Em 2017, a InstaCarro deve faturar cerca de R$ 240 milhões, em crescimento de 140% na comparação com o ano passado. Para 2018, a meta é de chegar à marca de R$ 500 milhões em receita. Desde sua fundação, a InstaCarro já vendeu mais de 10 mil veículos.

Como funciona. Na prática, em vez de levar o carro para avaliação em várias concessionárias, o motorista vai até um dos centros da Instacarro e avaliadores analisam o automóvel com a ajuda de um aplicativo de check-list desenvolvido pela startup. Com o resultado dos testes e as fotos do carro, a empresa inicia uma corrida contra o tempo: o produto vai para um leilão online e a equipe comercial precisa apresentar a melhor proposta ao cliente, que aguarda na sala de espera, em apenas uma hora.

"Alguns carros recebem cinco ofertas, outros 30", conta Fischer. "Temos o desafio de garantir que a pessoa confie na nossa avaliação, pois o carro é um dos bens principais dos brasileiros e há um forte componente emocional na venda."

Quando a proposta é aceita na hora pelo vendedor, um representante da Instacarro acompanha o dono do veículo até o cartório para fazer a transferência de propriedade. A startup assume o risco e paga o preço de venda do veículo na hora para o vendedor. Depois de concluído o processo, a empresa recebe o pagamento do pequeno lojista, os verdadeiros compradores. “No início, a gente precisava correr atrás para receber do lojista”, explicou Fischer. “Hoje, se ele não paga, é retirado da plataforma. Temos uma fila de lojistas querendo entrar.”