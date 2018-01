Startup cria serviço que imprime textos da web em formato de jornal - Link - Estadão

Cada jornal pode ter entre 8 e 24 páginas e custa £5. FOTO: Reprodução Cada jornal pode ter entre 8 e 24 páginas e custa £5. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma das coisas mais interessantes com o surgimento da internet foi a possibilidade de textos longos e incríveis serem publicados todos os dias. Entretanto, a quantidade de bons artigos, reportagens e entrevistas a serem lidos parece inversamente proporcional à quantidade de tempo que se têm para lê-los durante o dia a dia. E às vezes é difícil fazer uma boa leitura longa em uma tela de 3, 4 ou 6 polegadas, não é mesmo?

Foi pensando nisso que a Newspaper Club, uma startup britânica, criou o serviço PaperLater . Com ele, é possível selecionar artigos, agrupá-los, e, mediante o pagamento de £ 5 por edição, recebê-los em formato de jornal com 8 a 24 páginas, entre três e cinco dias depois da encomenda.

O modelo de impressão automática da novidade ainda tem problemas, como poucas ilustrações. Mas pode ser uma boa saída para quem gosta de ler textos impressos no papel.

Para Tom Taylor, cofundador da Newspaper Club, em entrevista ao site The Verge, “o PaperLater dá as pessoas a escolha de ler textos offline de uma maneira muito simples”. Por enquanto, o PaperLater, ainda em beta, está disponível apenas para convidados no Reino Unido. Apesar disso, interessados podem se inscrever no site paperlater.com.