Startup da semana: Let's Park - Link - Estadão

Empresa desenvolveu sistema para celular que usa a geolocalização para encontrar a melhor vaga disponível em uma região

Ao chegar no hotel onde teria uma reunião, a advogada Letícia Passarelli se viu numa situação comum na capital: perdeu 45 minutos presa no trânsito enquanto procurava um lugar para estacionar. Atrasada, parou o carro no que depois descobriu ser o estacionamento mais caro do local.

O problema recorrente se tornou um desafio pessoal para Letícia, que lançou há um mês com os sócios Lucas Saraiva e Lucas Garcia o aplicativo Let’s Park, que usa a geolocalização para ajudar motoristas a encontrar vagas de estacionamento com melhor custo-benefício em uma região.

Com versões para Android e iOS e cobertura em todo o País, o app gratuito indica em um mapa todos os estacionamentos comerciais de um local, além do telefone, preço e horários de funcionamento. “Muitas vezes o motorista precisa escolher um estacionamento, mas não sabe se tem outra opção mais barata perto do local. A ideia é fornecer uma ferramenta para esse tipo de comparação”, diz a empreendedora.

A Let’s Park não é a primeira a investir em uma solução do tipo no Brasil. A PayParking, selecionada para participar do programa Start-Up Brasil, adotou modelo semelhante.

A startup, porém, aposta no ‘crowdsourcing’ como diferencial competitivo e permite que os usuários cadastrem novos estabelecimentos no sistema, sugiram correções e avaliem a qualidade de cada estabelecimento.

A meta dos fundadores é tornar a Let’s Park uma espécie de “Waze dos estacionamentos”, em referência à startup israelense que criou um aplicativo de trânsito e foi adquirida pelo Google por valor estimado em US$ 1,3 bilhão. “Nosso aplicativo é o único colaborativo do gênero no mundo, o que estimula o desenvolvimento de uma comunidade de usuários”, diz Letícia.

Dinheiro

Para gerar receita, os empreendedores pretendem licenciar a base de dados para outras empresas, fornecendo informações geradas a partir do aplicativo como locais com maior demanda para estacionamento, ticket médio de uma região, dentre outras. A startup também está desenvolvendo para o início do ano que vem um sistema de pagamento móvel para que os usuários cadastrados possam pagar o estacionamento por meio do próprio aplicativo, sem precisa tirar a carteira do bolso.

A Let’s Park fez uma parceria com a rede de estacionamentos Multipark para realizar um estudo sobre novas funcionalidades a serem agregadas à ferramenta. A principal delas é um sistema pelo qual os estacionamentos possam indicar no aplicativo o número de vagas disponíveis.

À espera de um final parecido com o da Waze, os sócios não temem a concorrência com grandes empresas como o Google, que em seu novo sistema de Mapas permite ao usuário buscar diversos tipos de estabelecimentos em uma região, além de encontrar dados detalhados sobre o local. “Não temos medo porque empresas grandes preferem adquirir uma startup que já tenha conhecimento sobre um aspecto do mercado do que desenvolver sozinhos uma solução”, diz Letícia, deixando clara sua meta no longo prazo.