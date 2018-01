Startup da semana: SocialTag.Me - Link - Estadão

Designers criam buscador colaborativo com foco na pesquisa de fotos e vídeos a partir de hashtags

SÃO PAULO – Elas se tornaram a principal forma de organizar informações e reunir postagens sobre um assunto na internet. Alçadas ao estrelato pelo Twitter, as hashtags (palavras-chave precedidas pelo jogo da velha) são hoje peças fundamentais dos principais sites e aplicativos de interação social. Nem mesmo o Facebook resistiu. A rede social acrescentou as hashtags ao seu sistema este ano para monitorar em tempo real as conversas em torno de um assunto – o que deu origem a uma série de serviços vendidos a empresas. Agora, chegou a vez das hashtags ganharem também um buscador próprio.

Desenvolvido por um grupo de designers do estúdio Colletivo de Design, a ferramenta SocialTag.Me, lançada este mês, é um buscador de imagens e vídeos a partir de hashtags do Instagram, Flickr, Tumblr, Vimeo, YouTube e Vine. A ideia é mostrar em tempo real o conteúdo compartilhado sobre um assunto, revelando tendências e repercussão.

“As hashtags são, na internet, o pulso do comportamento humano, indicando o significado que as pessoas atribuem a um tema em determinado momento”, diz Juliana Siqueira, co-criadora da ferramenta. “Queremos atingir todas as pessoas que buscam inspiração nos conteúdos das rede, com foco em publicitários e profissionais de artes visuais.”

Na página inicial do SocialTag.Me há uma lista de “trending topics” (hashtags dos assuntos mais falados naquele momento). Entre os exemplos estão #reidocamarote e #copa2014. “Uma empresa de shows pode pesquisar imagens a partir da hashtag de um festival, criar um relatório e repassar para os clientes”, explica Juliana.

A busca é colaborativa e os usuários podem votar na relevância dos resultados obtidos para melhorar o sistema.

Novidade. A busca por hashtags ainda é uma novidade no mercado de tecnologia. Nem mesmo o Google, maior buscador do mundo, com 99% do mercado no Brasil, desenvolveu um sistema específico para esse tipo de palavra-chave. Em setembro, a empresa anunciou o lançamento de uma busca por hashtags nos EUA e Canadá que abrange apenas a sua rede social Google+.

Uma startup com uma ferramenta semelhante chamada #tagboard chegou ao mercado americano no fim do ano passado e recebeu um aporte de US$ 2,2 milhões de um grupo de investidores-anjo. A empresa ainda está testando seu modelo de negócio, baseado na venda dos chamados pacotes premium, que dão acesso a recursos mais avançados do sistema, como dados analíticos em tempo real. Entre os clientes da #tagboard estão empresas de grande porte como Audi, Microsoft e Intel.

Os criadores da SocialTag.Me querem seguir o mesmo caminho, O plano é manter a ferramenta de busca gratuita e gerar receita a partir do desenvolvimento de projetos específicos para marcas, links patrocinados e venda do acesso a serviços extras para empresas.