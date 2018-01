Startup facilita compra de passagem rodoviária - Link - Estadão

Criada em outubro, a Embarcou surgiu de olho na demanda do transporte de passageiros por ônibus, pouco explorado por ferramentas tecnológicas

Para uma empresa dar certo não precisa necessariamente ser a primeira a explorar um mercado, mas oferecer uma melhor experiência para o cliente. Essa reflexão, repetida a exaustão por especialistas em tecnologia para aconselhar empreendedores iniciantes, motivou três jovens cariocas a entrar no ano passado em um setor tão concorrido quanto promissor: o de venda de passagens rodoviárias pela internet.

Lançada em outubro, a Embarcou.com vende atualmente mais de R$ 1 milhão em passagens por mês e projeta chegar ao fim de 2013 com um faturamento de R$ 25 milhões.

A startup foi idealizada por Luis Gomes, Henrique Rangel e Ygor Fonseca, que acumulavam experiências na área de desenvolvimento de tecnologias para internet e plataformas móveis. “Notamos que o mercado de passagem rodoviária era carente de soluções inovadoras e decidimos criar um produto que melhorasse o que havia no mercado”, diz Rangel, diretor de marketing da startup. Outro ponto que encorajou o trio foi a constatação de que apenas 5% das passagens rodoviárias eram vendidas pela internet.

A proposta da Embarcou.com é simplificar o processo de compra de passagens, eliminando a necessidade de o usuário preencher longos cadastros. São três passos: o cliente pesquisa o itinerário, escolhe o ônibus, horário e poltrona em que vai viajar e faz o pagamento, sem precisar criar login e senha.

O projeto utilizou a metodologia Lean Startup, bastante popular entre as novas empresas de tecnologia, que prevê o desenvolvimento de um negócio de forma enxuta, rápida, reduzindo o desperdício de dinheiro e favorecendo experimentações. Exemplo disso é que o site entrou no ar com uma versão simples. A partir dela, os sócios testavam as informações mais diversas, das cores dos botões até a facilidade de navegação. “Testamos mais de 30 versões diferentes para definir a página inicial do site”, diz Rangel.

Foi por meio desses testes que a empresa identificou também a necessidade incluir entre as formas de pagamento o boleto bancário, modalidade não disponível nos sites concorrentes. “Era uma decisão importante para atingir a fatia de mercado que compra diretamente na rodoviária e não usa a internet por não ter conta em banco nem cartão de crédito”, diz Fonseca.

Mercado. Atualmente a Embarcou.com oferece passagens para três mil rotas no Brasil, de 25 viações. Até outubro, espera dobrar o número de passagens vendidas por mês para mil. O número é significativo para uma startup novata no mercado, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido pela Embarcou.com.

O NetViagem, uma das principais empresas do ramo, faturou R$ 68 milhões em 2012, quando vendeu 1 milhão de passagens. A empresa pertence a G&M Soluções, que atua há cerca de 15 anos no setor de transporte rodoviário de passageiros. Outros concorrentes são os sites Rodoviária Online, no ar desde 2004, e a Brasil By Bus, uma startup lançada também no ano passado.

A empresa aposta nos eventos esportivos dos próximos anos para aumentar sua base de clientes e em paralelo investe na comunicação por meio das redes sociais e ferramentas de publicidade online como o Google AdSense como estratégia de marketing.