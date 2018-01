Startup promete recarregar celular em 30 segundos - Link - Estadão

Tecnologia só deve chegar ao mercado em 2016 e têm investimento de “fabricante asiática”, diz empresa. Tecnologia só deve chegar ao mercado em 2016 e têm investimento de “fabricante asiática”, diz empresa. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Quem tem um smartphone já está mais do que acostumado a carregar consigo um carregador para o celular, tamanho o consumo de bateria que os atuais modelos têm, graças a funções como aplicativos, conexão móvel e WiFi. Mas uma empresa israelense quer acabar com esse problema e criar um kit de carregamento capaz de deixar o seu celular cheio de energia em apenas 30 segundos.

A StoreDot, que acaba de receber US$ 6 milhões em uma rodada de investimentos, divulgou nessa segunda-feira, 7, um vídeo de demonstração de sua tecnologia aplicada em um celular Galaxy S4, da Samsung, com carregador e bateria próprios.

A mágica da brincadeira é que a empresa utiliza nanotecnologia, com um supercapacitor de um lado (capaz de carregar rapidamente o celular) e um eletrodo de lítio do outro (com descarregamento lento), em uma bateria de mais ou menos 2000 mAh. Em um comunicado à imprensa, a StoreDot avisa entretanto que a tecnologia não deve chegar ao mercado antes de 2016, e que uma grande fabricante asiática está investindo em seu desenvolvimento.

Bateria infinita

Já a Tag Heuer, fabricante suíça de relógios, anunciou nessa semana o que promete ser o primeiro celular de bateria infinita. Chamado de Meridlist, o aparelho conta com uma tela de cristal com células solares invisíveis, capazes de produzir energia para recarregar o telefone — até mesmo quando ele está em modo stand-by.

Entretanto, suas especificações não impressionam (tela de 2,4 polegadas, resolução de 320×240 pixels, câmera de 5MP e 8 GB de armazenamento) e o aparelho custará caro: mais de US$ 3 mil, por fazer parte de uma edição especial comemorativa da Tag Heuer.