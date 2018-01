Startup quer unir seus cartões em um só - Link - Estadão

A Coin, de São Francisco, pretende usar um cartão eletrônico para unificar sistemas de pagamento de crédito e débito

SÃO PAULO – Abra a sua carteira e olhe: quantos cartões de banco diferentes você tem? Já parou para pensar como seria se todos eles se transformassem em um só? É isso o que quer fazer a startup Coin.

Baseada em São Francisco, a empresa criou um cartão eletrônico capaz de guardar em seu sistema todas as informações dos seus cartões de crédito e débito, de maneira que você pode deixá-los em casa e reduzir o volume da sua carteira (além de deixar mais simples a tarefa mental “com que cartão eu pago agora?”).

O cartão eletrônico funciona em parceria com um app (para iOS e Android), e, para pagar, basta apenas utilizá-lo normalmente, como se fosse um cartão de plástico. A empresa promete lançar comercialmente o Coin em 2014, mas sua versão para testes, vendidas a a US$ 50, se esgotaram 40 minutos após o vídeo de lançamento da empresa ir ao ar.

Entretanto, o Coin tem gerado muitas discussões acerca de sua segurança e resistência.

Afinal, se o cartão for perdido, o usuário terá de contatar todas as suas operadoras de crédito e banco para comunicar o extravio. Como vai ser utilizado muitas vezes, o Coin também tem de ser resistente a diversas temperaturas e umidade do ar. Além disso, ao contrário de um cartão de crédito normal, que tem apenas uma faixa magnética, o Coin terá um circuito eletrônico em seu interior, que pode falhar de vez em quando. As dúvidas ficam no ar, mas é esperar para ver.