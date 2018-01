Startup transforma venda de aparelhos usados em negócio - Link - Estadão

SÃO PAULO – Vender um smartphone usado, mas ainda em boas condições, pode ser um problema para muita gente. Dificuldade de encontrar compradores, empecilhos na hora do envio ou a simples questão de negociar valores e preços podem atrapalhar quem quer passar seu celular adiante.

É pensando nisso que a startup Brused quer se estabelecer no mercado, comprando iPads, iPods e iPhones usados. “Vários amigos tinham dificuldades para vender aparelhos em sites como o Mercado Livre e o eBay, passando por experiências ruins. Vimos uma oportunidade”, conta Bruno Fuschi, que criou a empresa em São Paulo junto com o amigo Eric Fuzitani no começo de 2013.

Vender um aparelho pelo site é simples: basta escolher o modelo, verificar seu estado de utilização (entre bom e ótimo) e escolher a maneira de envio (Sedex ou entrega presencial). “Só compramos aparelhos 100% funcionais. Tela rachada, por exemplo, não dá”, avisa ele. O preço do aparelho é cotado a partir do que é oferecido no mercado. “Vemos como o aparelho usado está sendo cotado no MercadoLivre ou na OLX e fazemos uma média disso”, explica Fuschi, que estipula a comissão recebida por sua empresa entre 10% e 15% do preço do aparelho.

“É para compensar o trabalho que o usuário teria vendendo o aparelho por si só. No Mercado Livre, por exemplo, ela paga 10% ao site por comissão”, comenta Bruno, que diz que o pagamento feito pela Brused é à vista e demora entre um e dois dias para ser avaliado. O empreendedor conta que, no momento, consegue comprar (e depois revender) uma média de 100 aparelhos por mês. No site, um iPhone 5S (de 64 GB), que é vendido nas lojas brasileiras por R$ 3,6 mil, é avaliado entre R$ 1,7 mil e R$ 1,9 mil.

Android

A empresa estuda ainda adotar também modelos Android em sua plataforma, mas há alguns receios por parte dos empreendedores. “O sistema de segurança do Android não tem opções de travamento por roubo, então posso correr o risco de comprar aparelhos roubados”, explica Fuschi. Além disso, os dispositivos da Apple têm maior liquidez no mercado e tendência a durar mais, avalia o empreendedor.

“Nosso sonho é promover um consumo mais sustentável, em qualquer aparelho. Vender um usado ajuda a reduzir o lixo eletrônico e dá chances para quem não tem condição financeira de também ter um bom dispositivo”, completa o empreendedor, que faz planos para o futuro. “No futuro, o Brused será uma plataforma de compra, venda e troca, além de funcionar como uma assistência técnica: você poderá vender um aparelho com problemas e nós poderemos arrumá-los para revender”.