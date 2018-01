Startup vai criar programa de benefícios para quem fizer exercícios físicos - Link - Estadão

Mova+, criada pelo empreendedor Marco Gomes, está à procura de parceiros comerciais

SÃO PAULO – Existem muitas vantagens para uma pessoa fazer exercícios físicos, mas a startup Mova+ quer criar mais um. A ideia do serviço, criado pelo empreendedor Marco Gomes, da premiada startup boo-box, e pelo desenvolvedor Fernando Aquino, é acompanhar a rotina de atividades dos usuários por meio de um aplicativo, e, de acordo com o esforço, oferecer-lhes pontos em programas de benefícios e milhagens.

Depois de criar a premiada boo-box, Marco Gomes agora investe na Mova+. FOTO: Divulgação

É como se um mês de caminhadas pelo parque pudessem ser trocadas por uma passagem aérea ou por um eletrodoméstico. Por enquanto, o serviço ainda busca parceiros operacionais, mas Marco Gomes aposta que o projeto receberá apoio da iniciativa privada e de planos de saúde.

“Através da prática esportiva as pessoas podem melhorar sua qualidade de vida. o que diminui os gastos com procedimentos médicos, por isso acredito que empresas e planos de saúde serão os grandes patrocinadores do Mova+”, diz Gomes, que fundou a boo-box em 2007. A empresa, que lida com publicidade e mídias sociais, já recebeu menções da revista Forbes e do site TechCrunch.

Os interessados no Mova+ podem se cadastrar no site vem.movamais.com para serem avisados de novidades.