Startup vai lançar robô com personalidade inspirado na Pixar - Link - Estadão

Um novo robô dotado de personalidade e que cabe na palma da mão quer se tornar não apenas o brinquedo favorito de crianças, mas também espera fazer parte de uma futura série de animação.

Conhecido como Cozmo, o micro robô equipado com sensores, motores, habilidades visuais e controlado pelo smartphone é o produto mais recente da startup de produtos robóticos Anki, fabricante dos conjuntos de brinquedos robóticos Overdrive.

Com previsão lançado em outubro por US$ 179, o Cozmo não é o primeiro brinquedo robótico controlado por smartphones. Produtos similares que já estão disponíveis no mercado e podem ensinar crianças a programar ou apenas fazer truques como o popular droid controlado por smartphones "BB-8", de Star Wars, produzido pela Sphero.

Mas a maioria dos brinquedos robóticos não está equipada com a habilidade de aprender com o tempo, disse o presidente-executivo da Anki, Boris Sofman.

"Com certeza existem muitos produtos que querem ser um animal de estimação, um robô de brinquedo ou uma companhia robótica, mas todos realmente não têm a capacidade de verdadeiramente ver e compreender seu ambiente", disse Sofman.

A similaridade com personagens da Pixar não é coincidência. O Cozmo foi inspirado nos robôs de animações como Wall-E e é coprojetado por um ex-animador da Pixar.

A Anki visa um futuro no cinema para o Cozmo, incluindo novos amigos robóticos e uma possível série de episódios semanais. "Estamos olhando a franquia como um estúdio para personagens interativos e histórias", disse Sofman.