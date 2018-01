Startups deveriam apoiar umas às outras no Brasil - Link - Estadão

Phillip Klien*

Precisamos ter uma comunidade de startups no Brasil “de verdade” – em que elas se juntem e usem sua força como um grupo coeso para criar projetos de destaque. Ou seja, é preciso de fato empurrar projetos de internet com mais maturidade para virarem casos globais (em números de usuários e força de tamanho mesmo).

Empresas daqui poderiam fazer questão de usar serviços brasileiros – mesmo que não tenham todas as funcionalidades dos estrangeiros –, mas com o intuito de empurrar a startup para o próximo nível para que possa concorrer internacionalmente.

Se conseguirmos juntar forças e criarmos um case de tecnologia brasileira, todos poderiam ganhar. Haveria mais interesse dos fundos estrangeiros na tecnologia brasileira, mais parcerias, mais estudantes buscando carreiras na internet e, por fim, mais empreendedorismo.

Com clientes de peso, as startups seriam obrigadas a melhorar para concorrer com estrangeiros. Se tivéssemos outras empresas brasileiras nos apoiando – usando a tecnologia, fornecendo feedback, nos cobrando – as plataformas ficariam ainda melhores.

*Phillip Klein é fundador da predicta e de outros serviços como o SiteApps e BTBuckets

