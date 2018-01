Startups estão em busca de parceiros estratégicos - Link - Estadão

Murilo Rodrigues Alves

BRASÍLIA – No ano passado, a Clapme, uma plataforma de transmissão de shows, foi ao festival South by Southwest como startup e volta agora, em 2015, como uma “empresa madura”. Segundo o sócio, Diego Yamaguti, o objetivo agora é firmar parcerias com o mercado de música independente e com figurões dos segmentos cinematográfico e audiovisual. A empresa planeja também captar investimentos para a criação de um aplicativo para celular e para TV.

No site, qualquer pessoa pode se inscrever para fazer um show com transmissão online ou, simplesmente, para assistir. Os artistas conseguem ganhar dinheiro com as apresentações, vendendo ingressos, por exemplo. No serviço, enquanto assiste, o fã pode interagir por chat e vídeo e até mesmo contribuir para medir o sucesso da apresentação ao “bater palmas” – daí o nome “clap”. A empresa ganha com uma parte das gorjetas e, principalmente, nas parcerias com produtoras.

A Kokku, de Recife, dedica-se à “gameficação” em áreas como saúde, educação e entretenimento, e também vai ao evento com a intenção de se capitalizar e buscar novos parceiros.

Thiago di Freitas, dono da empresa, conta que o nome estranho significa “juntos” em estoniano. “Estávamos buscando um nome representativo e forte”, afirmou. A expectativa da empresa é ampliar a cartela de clientes internacionais por meio do contato direto com os estrangeiros.

Um dos próximos produtos que serão lançados pela Kokku será um jogo para o público chinês. “Vamos conversar com os grandes peixes da indústria do cinema e da música para fechar, no mínimo, três novos negócios”, conta o empreendedor.

A Insecta Shoes, de Porto Alegre, vai levar para Austin os “sapatos veganos” feitos de roupa usada e descartada. Os mais diversos tecidos e estampas viram botas e oxfords veganos, sem matéria-prima de origem animal. Barbara Mattivy acredita que os “sapatos veganos” serão muito bem recebidos entre o público descolado do SXSW por causa da forma ética e ecológica de produção.