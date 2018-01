Stephen Colbert usa iPad durante o Grammy - Link - Estadão

Com menos de uma semana de seu lançamento, o iPad já virou celebridade e ganhou até participação no Grammy. Foi nas mãos do apresentador de TV americano Stephen Colbert, durante a transmissão ao vivo da maior premiação da indústria musical, na noite de ontem (31).

Colbert anunciaria o prêmio de Melhor canção do ano, mas ao supostamente não encontrar o envelope com a relação dos indicados no bolso, o comediante usou o iPad para acessar a lista. Colbert ainda teve tempo de brincar com o rapper Jay-Z, ao perguntar se ele não tinha recebido um na cesta de presentes. Confira no vídeo abaixo como foi:

(via Gizmodo)