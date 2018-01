Stephen Hawking e Intel desenvolvem cadeira de rodas conectada - Link - Estadão

Cadeira de rodas desenvolvidas por equipe da Intel. FOTO: Divulgação Cadeira de rodas desenvolvidas por equipe da Intel. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Um dos caras mais inteligentes do mundo está convocando desenvolvedores a se envolverem em um projeto da Intel para construir uma cadeira de rodas inteligente. O interesse dele é óbvio, já que esse cara depende de uma cadeira de rodas para se locomover e se comunicar.

Stephen Hawking, que se apresenta como “o cara que tornou buracos negros em algo legal”, narra a campanha da Intel sobre o desenvolvimento de uma cadeira com sensores que monitora dados biométricos do usuário, além de analisar o desempenho da cadeira. Um aplicativo também foi desenvolvido pela equipe, que une grupos envolvidos com Internet das Coisas (IoT) e arduino (Galileo), que reúne informações sobre a acessibilidade local.

A empresa explica: “Através do programa Intel Collaborators (colaboradores), uma equipe de engenheiros da Intel desenharam uma plataforma que pode transformar cadeiras de roda em máquinas conectadas movidos a dados”.

No comercial (abaixo), Hawking explica sua relação com a Intel – que data de 1997, quando a empresa bancou o desenvolvimento da cadeira usada pelo astrofísico – e passa mensagens positivas a desenvolvedores e pessoas que, assim como ele, convivem com dificuldades motoras.

“Eu vivo minha vida na fronteira, forçando os limites não só da ciência, mas do que meu corpo pode fazer”, diz. “A medicina não pode me curar, então eu me apoio na tecnologia. Ela permite que eu interaja com o mundo. Me impulsiona. É o que permite que eu esteja falando com você agora.”

“Um cadeirante pode agora monitorar informações importantes sobre sua saúde, a situação da sua cadeira de rodas e a acessibilidade de lugares que visita. Mudando significativamente seu dia a dia”, diz.

No fim do vídeo, Hawking desafia todos a “trazer as mudanças que querem para o mundo”. “Continuem avançando (pushing) e nunca desistam.”

Caso não consiga visualizar o vídeo abaixo, clique aqui.