Stephen King lança ARG literário para divulgar lançamento - Link - Estadão

Divulgar um lançamento literário na internet não é só subir um trailer no YouTube – apesar de também incluir isso. A editora norte-americana Scribner e o escritor Stephen King entenderam isso e lançaram uma estratégia ambiciosa para divulgar a próxima obra do autor, Under the Dome, um calhamaço de 1088 páginas que sairá nos Estados Unidos no próximo dia 10.

Em seu site oficial, King propôs um jogo para seus fãs. Ele picotou as 336.114 palavras de Under the dome em 5.196 caixinhas de texto, disponibilizadas quase todas, aleatoriamente, na página. Se quiser ganhar uma versão exclusiva (e antecipada) da obra, o leitor terá que se esforçar e juntar as peças. E nem todas estão no site.

Em uma seção, você se cadastra para receber, em papel, um trecho que só você terá. Quando a frase chegar até o fã, ele deve largá-lo em qualquer lugar, “debaixo da areia de uma praia ou em uma foto postada no Flickr”. Depois, você se compromete a voltar ao site de King e apontar, no Google Maps (disponível abaixo), onde está a pista. Há gente que esconde pistas, há gente que procura – tudo depende da negociação e da sua vontade de ler primeiro o livro. Também pode ganhar uma cópia os fãs que fizerem a história mais criativa seguindo o tema do livro de King. Legal, né? É a prova de que é possível divulgar um livro online fugindo do padrão.