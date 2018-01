Steve Ballmer compra time de basquete da NBA - Link - Estadão

Ballmer é um fã de basquete e há tempos tentava adquirir um time para si. FOTO: AP Ballmer é um fã de basquete e há tempos tentava adquirir um time para si. FOTO: AP

LOS ANGELES – O ex-presidente executivo da Microsoft Steve Ballmer comprou o time da NBA Los Angeles Clippers por US$ 2 bilhões, um recorde para um time de basquete profissional, segundo divulgado pela curadora Shelly Sterling nesta sexta-feira.

“Estou muito contente que nós estamos vendendo a equipe para Steve, que será um proprietário fantástico. Nós trabalhamos por 33 anos para construir os Clippers como um time de primeira linha da NBA. Estou confiante que Steve vai levar a equipe para novos níveis de sucesso.”

O acordo terá que ser aprovado pelo Conselho de Administração da Associação Nacional de Basquete, a NBA, antes de ser finalizado. A NBA não respondeu imediatamente aos pedidos por comentários.

“Eu amo o basquetebol”, disse Ballmer em comunicado. “E eu pretendo fazer tudo ao meu alcance para garantir que o Clippers continue a ganhar – e ganhar muito – em Los Angeles.”

Na quinta-feira, a oferta de Ballmer superou a de dois grupos. Um deles, que ofereceu US$ 1,6 bilhão, era liderado pelo magnata da mídia David Geffen e incluía a apresentadora de TV Oprah Winfrey e o presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, afirmou uma fonte próxima do processo à Reuters.

Um grupo de investidores de Los Angeles também fez uma proposta de US$ 1,2 bilhão pelo time. O Bank of America Merrill Lynch atuou como assessor financeiro no negócio, informou a declaração de Sterling.

O Clippers foi colocado à venda depois da NBA ter banido o proprietário Donald Sterling por causa de comentários racistas feitos em uma conversa gravada que vazou no mês passado para o site de notícias de entretenimento TMZ.com.

Ballmer, que deixou o cargo de CEO da Microsoft em fevereiro, continua no Conselho e ainda possui cerca 4 por cento da gigante de software, fatia avaliada em US$ 13,4 bilhões.

No ano passado, ele se juntou a um grupo que fez uma proposta sem sucesso pelo time de basquete Sacramento Kings.

/ REUTERS