Steve Jobs de segunda - Link - Estadão

Mark Zuckerberg deve se tornar nome mais conhecido do mundo digital no século 21

Não foram só as mudanças apresentadas na interface e no funcionamento do Facebook que foram relevantes no F8, que aconteceu em São Francisco, na quinta-feira. O evento também foi importante para consolidar a imagem pública de Mark Zuckerberg que, com a saída de Steve Jobs da Apple, talvez seja o nome mais conhecido do mundo digital no século 21.

—-

Mas Zuck tem de comer muito arroz com feijão para chegar aos pés de Steve Jobs.

Para começar, ele nem abriu a apresentação. Convocou o ator Andy Samberg, que o imita no programa humorístico Saturday Night Live, para dar início ao evento. Samberg apareceu no palco fantasiado de Zuckerberg, mas ao topar tal papel num evento oficial do site, não pode pegar pesado como normalmente faz em suas imitações e isso não pegou bem.

Pior para Zuckerberg, que começou a ficar nervoso, repetir clichês e rir das próprias piadas, sem encontrar eco na plateia. O mesmo acontecia com a audiência online: a transmissão teve um pico de mais de 100 mil pessoas assistindo e em menos de meia hora esse número começou a cair – e rápido. Sem carisma e sem graça, Zuckerberg continua sendo o mesmo nerd antissocial de antes.