Steve Jobs e o conflito no Congo - Link - Estadão

Steve Jobs está preocupado com os direitos humanos. Pelo menos é o que ele próprio garantiu ao responder ao e-mail de Derick Rhodes, leitor da revista Wired que trocou mensagens com o CEO da Apple e mandou a conversa para a publicação norte-americana.

Rhodes enviou um e-mail a Jobs afirmando que está pensando em comprar um iPhone 4, mas está hesitando pois se sente preocupado com a fonte dos minerais usados no aparelho. “Vocês estão fazendo esforços para comprar minerais de regiões que não estão em algum conflito?”. Rhodes se mostra especialmente preocupado com a guerra no Congo, de onde saem parte da matéria prima utilizada em componentes de celulares e computadores. Alguns ambientalistas inclusive já chamam a guerra de “conflito pelos minerais”.

Como sempre faz ao responder e-mails, Steve Jobs foi breve. Disse que “sim”, Apple se preocupa com isso e exige que seus fornecedores “atestem por escrito que usam pouco material vindo de regiões em conflito”. Mas Jobs lembra que “enquanto não inventarem um meio químico que nos faça ter certeza da procedência daquele mineral, esse será um problema muito complicado”.

Abaixo, as cartas de ambos traduzidas:

Olá Steve Eu planejava comprar o novo iPhone – meu primeiro up-grade desde que comprei a primeira versão do primeiro iPhone nos primeiros dias de lançamento – mas estou hesitando pois não sei qual é a política da Apple quanto a fonte de minerais presentes em seus produtos. Vocês estão fazendo algum esforço para comprar minerais de regiões sem conflitos? Em particular, estou preocupado que a Apple está comprando tântalo, tungstênio, estanho e ouro do Congo por meio de seus fornecedores. Aguardo sua resposta Derick

E a resposta de Steve Jobs: