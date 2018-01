Steve Jobs pode ser tema de filme - Link - Estadão

O roteirista Aaron Sorkin, o mesmo de ‘A Rede Social’, foi convidado pela Sony para gravar a vida do pai da Apple

Aaron Sorkin recebendo o Oscar pelo roteiro de ‘The Social Network’. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

LOS ANGELES – Aaron Sorkin, roteirista de “A Rede Social”, o filme que conta a criação do Facebook, pode redigir o novo projeto cinematográfico dos estúdios Sony sobre a vida de Steve Jobs, co-fundador da Apple.

—-

De acordo com o site da revista The Hollywood Reporter, Sorkin, que já retratou sem nenhuma hipocrisia Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, no filme dirigido por David Fincher, está “considerando com interesse” a proposta da Sony.

“Atualmente estou pensando muito. Vai ser um filme enorme, independentemente de quem o escreva”, afirmou Sorkin na segunda-feira passada em declarações ao canal de televisão E! Online.

Em outubro foi divulgado que a Sony Pictures havia realizado uma grande oferta para adquirir os direitos cinematográficos da biografia autorizada sobre Steve Jobs escrita por Walter Isaacson, ex-diretor da revista Time.

De acordo com o site Deadline, o estúdio apresentou uma oferta que oscilava entre US$ 1 milhão e US$ 3 milhões.

A obra de Isaacson se baseia em 40 entrevistas com o co-fundador da Apple e 100 conversas com amigos, parentes, companheiros de trabalho e concorrentes, e vendeu 380 mil exemplares nos Estados Unidos em sua primeira semana de venda, no final de outubro.

Sorkin está lendo o trabalho de Isaacson enquanto analisa a oferta da Sony.

“Foi um grande empresário, um grande artista, um grande pensador. Provavelmente inspirou mais minha filha Roxy, de 11 anos, que a mim. Ela usa todos seus aparelhos”, destacou o roteirista.

O guru tecnológico, que provocou uma revolução no consumo eletrônico com produtos como o iPod, o iPhone e o iPad, morreu no último dia 5 de outubro aos 56 anos.

Jobs já foi interpretado pelo ator Noah Wyle no filme “Piratas do Vale do Silício”.

/ EFE