Steve Jobs rebate: Ninguém mais vai usar Flash"" - Link - Estadão

Uma das coisas que mais irritam usuários do iPhone é tentar ver um vídeo e não conseguir. Por quê? O gadget não roda vídeos feitos em Flash (todos do YouTube por exemplo). E a “herança maldita” foi repassada ao iPad, tornando-se um dos pontos mais criticados do novo aparelho da Apple. Steve Jobs rebate a crítica: “O Flash dá tantos problemas. E ninguém vai mais usá-lo, o mundo está migrando para o formato HTML5”.

Jobs durante anúncio do iPad: para ele, Flash será esquecido em breve Foto: Reuters

Tais palavras de Steve Jobs foram ditas aos funcionários da Apple, dias após o lançamento do iPad. É um ritual característico da empresa: depoisde lançamentos importantes, Jobs fala com funcionários e tira dúvidas sobre o produto. Era para ser uma conversa interna, mas alguém contou para o pessoal da Wired.

“Eles (Adobe) são preguiçosos. Têm um grande potencial para fazer coisas muito interessantes, mas se recusam. Não fazem nada que ande com as inovações da Apple. Além disso, muitas das vezes em que ocorre um problema em um Mac, é por causa de uma falha no Flash”, disse Steve Jobs.

O Google, dono do YouTube, vem testando adotar em seus sites o HTML5.

Google

Steve Jobs também falou sobre aquele que deve ser seu maior concorrente: o Google, que no início do mês lançou o celular Nexus One, entrando na briga da telefonia e da internet móvel com o iPhone. “Eles entraram no nosso mercado, não nós no deles. Eles com certeza querem matar o iPhone. Mas nós não deixaremos fazer isso”, disse o CEO da Apple, que ainda provocou o Google: “(O lema) Não seja mau é uma bobagem”.