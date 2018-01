Steve Jobs recebe Grammy póstumo - Link - Estadão

Fundador da Apple foi homenageado por inovações como iPod e iTunes

Steve Jobs. Foto: Beck Diefenbach/ REUTERS

LOS ANGELES – Steve Jobs recebeu uma homenagem póstuma no Grammy por sua contribuição à indústria musical. O fundador da Apple ganhou um Special Merit Awards 2012 (ou Prêmio Mérito Especial 2012), na categoria Trustees Award (Curadores), por inovações como o iPod e a loja iTunes.

O objetivo do prêmio é “reconhecer contribuições à indústria musical em áreas que não sejam a interpretação”. Ele foi recebido por Eddy Cye, vice-presidente sênior da Apple para software e serviços de internet.

O executivo disse na cerimônia que “receber esse prêmio significa tanto para mim porque música significava tanto para ele. Ele nos contou que a música moldou sua vida. Fez ele ser o que foi. Todo mundo que conhece o Steve sabe do profundo impacto que artistas como Bob Dylan e os Beatles tiveram nele”.

A Apple já tinha recebido, como empresa, um prêmio Grammy técnico em 2002. Este ano o prêmio foi especificamente para Steve Jobs.