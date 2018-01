Steve Jobs receberá um Grammy póstumo - Link - Estadão

Cofundador da Apple será premiado por suas contribuições para a indústria da música

Steve Jobs morreu em 5 de outubro devido a um câncer no pâncreas. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Steve Jobs será homenageado postumamente pela Academia de Gravação dos Estados Unidos. Conforme anunciado nesta quarta-feira, 22, o cofundador da Apple receberá um Grammy por suas contribuições à indústria da música.

Jobs dividirá com o músico Dave Bartholomew e com o engenheiro de som Rudy Van Gelder o prêmio na categoria “Curadores”, que reconhece contribuições não artísticas notáveis ??feitas à indústria musical.

“Steve Jobs ajudou a criar produtos e tecnologias que transformaram a forma que consumimos música, TV, filmes e livros; Criativo visionário, Jobs criou inovações como o iPod, a loja on-line iTunes, e revolucionou a indústria e como a música é distribuída e comprada”, disse a Academia em comunicado.

A cerimônia formal para a entrega dos prêmios será no dia 11 de fevereiro do ano que vem.

Tom Jobim também será premiado nessa edição do prêmio. Junto com Diana Ross, George Jones, Allman Brothers Band, Glen Campbell, Memphis Horns e Gil Scott-Heron, o compositor brasileiro receberá um troféu da categoria “Realizações durante a vida”.