Steve Jobs voltou. E o Fake Steve também - Link - Estadão

Enquanto Steve Jobs volta ao trabalho após ter sido submetido a um transplante de fígado (confirmado ontem pelo hospital), o jornalista americano Dan Lyons ressucitou, na surdina, o Fake Steve Jobs. Após uma pausa de quase um ano (Lyons anunciou em julho de 2008 a aposentadoria do personagem), Fake Steve já voltou com a ironia costumeira: “Me sentindo… estranho. Estou eu… no céu?”, diz o primeiro post pós-pausa, datado de quinta-feira 18. Detalhe: o transplante do verdadeiro Steve Jobs só veio à tona no dia seguinte. Fake Steve também agradece a David Pogue, colunista de tecnologia do New York Times, pela metade do fígado doado.

Nesses poucos dias, o blog já mostrou a que voltou. Criado em 2006, o Fake Steve se consagrou por revelar bastidores e emitir opiniões ácidas sobre o mundo da tecnologia (incluindo, aí, os próprios jornalistas que cobrem a área), o presidente da Apple e o culto em torno da companhia. Muito se especulou sobre a verdadeira identidade do fake – fosse quem fosse, o autor do blog era alguém muito bem informado.

Foi quase um ano de anonimato até que, em agosto de 2007, o jornal New York Times revelou: quem estava por trás do fake era o editor da Forbes, Dan Lyons. Mesmo desmascarado, o blog continuou por quase um ano – o jornalista, que depois foi para a Newsweek, aproveitou a fama para lançar o livro Options: The Secret Diary of Steve Jobs, com os melhores textos do blog, e para alavancar seu site pessoal, Real Dan Lyons.