Steve Wozniak 'jogou fora' seus Androids por iPhone 6 - Link - Estadão

O cofundador da Apple elogiou o sistema de pagamento Apple Pay. FOTO: Marcel Antonisse/AFP O cofundador da Apple elogiou o sistema de pagamento Apple Pay. FOTO: Marcel Antonisse/AFP

SÃO PAULO – O cofundador da Apple Steve Wozniak afirmou que vai se desfazer de seus celulares Android com telas maiores agora que a sua antiga empresa finalmente lançou um iPhone com tela maior, o iPhone 6 Plus.

“Woz” rende sempre bons comentários sobre a Apple. Além de ser um fã declarado do Android – ele já disse que a Apple deveria lançar um celular com Android –, ele já criticou a Siri, foi visitar o Kim Dotcom enquanto ele respondia a acusações dos EUA sobre o Megaupload, e contou que ninguém mais queria trabalhar com o Steve Jobs.

Em entrevista à TMZ, Wozniak começou elogiando o sistema de pagamento da Apple, o chamado Apple Pay. ”Antes de tudo, será a primeira vez que massivamente as pessoas poderão (usar o sistema) ‘toque para pagar’”, referindo-se ao modo de pagamento via NFC, no qual o usuário aproxima o celular de um terminal e toca no celular para concluir o pagamento.

Depois, elogiou a iniciativa da empresa de finalmente oferecer seu celular em diferentes tamanhos. Para ele, foi determinante, já que adorava usar Androids com telas maiores. Em certo momento, o cofundador da Apple diz: “Já joguei meus celulares Android fora agora”.

Os novos iPhone 6 (de 4,7 polegadas) e o iPhone 6 Plus (5,5″) estão em pré-venda desde a semana passada e já bateram recorde: foram 4 milhões de modelos vendidos no primeiro dia de compras antecipadas. No mercado (somente Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, França, Japão, Hong Kong, Singapura e Reino Unido neste início), os aparelhos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, 19. Não há confirmação se o Brasil está entre os 115 países a receberem os aparelhos até o fim deste ano.