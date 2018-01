Streak; o iPad da Dell - Link - Estadão

A Dell anunciou nesta terça-feira, 25, que seu tablet Streak poderá servir como telefone celular e terá uma câmera frontal para videoconferência, recursos que espera que sejam suficientes para ajudar o novo aparelho a competir com o iPad, da Apple.

O aparelho da Dell com tela de 5 polegadas será lançado no Reino Unido no início de junho por meio da operadora britânica O2, unidade da espanhola Telefónica. A Dell ainda não anunciou a política preços do produto, que será lançado nos Estados Unidos no meio do ano.

A companhia revelou o aparelho oficialmente nesta terça-feira, depois que o presidente-executivo da empresa, Michael Dell, deu ao mundo da tecnologia pistas sobre o produto em uma conferência em San Francisco, duas semanas atrás.

A Dell será a primeira grande fabricante de produtos eletrônicos a enfrentar o iPad, que possui tela de 9,7 polegadas, com um aparelho acionado pelo sistema operacional Android, do Google.

“É portátil e móvel. Você pode colocá-lo no bolso”, disse o analista Will Stofega, do IDC. “É interessante e infinitamente útil.”

O Android, mais comum em celulares, está ganhando terreno sobre o iPhone no mercado de smartphones, mas ainda não está claro se Google e Dell serão capazes de superar a Apple no nascente segmento dos tablets.

“A Dell poderá vender milhões de unidades? Há certamente o potencial, se o preço for certo e se o produto cumprir o que promete”, disse Stofega, que testou o aparelho.

O Streak, que terá slot para cartões de memória, é parte do plano da Dell para ampliar vendas de aparelhos móveis e ajudar a impulsionar a receita, depois que o grupo perdeu a liderança em PCs para ocupar a terceira posição do mercado em volume de vendas.

Porém, o analista Charles Golvin, da Forrester, afirmou que tem dúvidas sobre a capacidade da Dell em se equiparar com o iPad em uma área importante.

“A entrada da Dell no mercado de celulares/tablets é marcada por um bom hardware, mas a Dell ainda não tem o elemento que é mais importante na diferenciação ante a torrente de dispositivos acionados pelo Android, que é o software”, disse.

Mais de 200 mil aplicativos funcionam no iPhone e no iPad, o último lançado em abril nos EUA e que começará a ser vendido oficialmente em outros mercados na sexta-feira.

Stephen Felice, que dirige a área de consumo, pequenas e médias empresas da Dell, afirmou durante o Reuters Global Technology Summit em San Francisco, na semana passada, que o Streak é dirigido ao mercado consumidor, mas que o objetivo da companhia é trabalhar para viabilizar o produto para grandes corporações.