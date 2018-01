Streaming de filmes deve superar DVDs - Link - Estadão

A diferença entre os dois formatos pode chegar a 1 bilhão de filmes neste ano; liderança de streaming será inédita

SÃO PAULO – Em 2012, o consumo de filmes por streaming deve ultrapassar o tradicional formato físico dos “velhos” DVDs e Blu-rays. A afirmação é da empresa IHS Screen Digital. A diferença entre os filmes assistidos pela internet e por meio de mídias físicas pode chegar a 1 bilhão neste ano.

Enquanto o consumo de DVDs e Blu-rays deve atingir 2,4 bilhões de filmes comprados, os serviços de streaming serão responsáveis por 3,4 bilhões de filmes vistos. Netflix, Hulu, Crackle e Sky são alguns dos serviços de streaming disponíveis.

Mais do que apontar a tendência pelo streaming, os dados mostram uma clara mudança comportamental em relação ao consumo de produtos de entretenimento no meio digital. No ano passado, o formato online correspondeu a 1,4 bilhão de filmes vistos. Se a previsão se confirmar, o streaming terá crescido 143% em um ano, enquanto as mídias físicas cairão de 2,6 bilhões para 2,4 bilhões (queda de 7,7%).

Segundo a IHS, o preço do serviço é o maior responsável por esta mudança. Enquanto um filme por streaming custa em média US$ 0,50, o consumo por DVDs e Blu-rays chega a US$ 4,70.

