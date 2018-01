Streaming de vídeos não para de crescer - Link - Estadão

Em dezembro de 2009, 178 milhões de pessoas viram 33,2 bilhões de vídeos na internet. Os números são do instituto de pesquisas Comscore e mostram que dois bilhões de vídeos a mais foram vistos no último mês do ano passado em comparação com novembro. Esses dados indicam que negócio de streaming de vídeos está longe de ter chegado a seu apogeu e que ainda irá crescer um bocado.

Gráfico mostra participação de cada empresa no mercado de vídeos online

Nessa área, o domínio do YouTube é total. O site do Google possui 40% do mercado. Para efeito de comparação, o Hulu, segundo colocado, tem apenas 3%. E esse cenário parece estar longe de mudar, já que os resultados mostram que a cada mês o YouTube mantém quase que intacta seu percentual de usuários.

Falta ao YouTube perante tamanho domínio e número de usuários, começar a obter um lucro compatível com o seu gigantesco tamanho. Uma das apostas do Google é começar a cobrar pelo streaming de filmes inteiros no site. A experiência começou em janeiro, quando cobrou US$ 3,99 por curta-metragens do festival de Sundance. Rendeu apenas 10 mil dólares ao site, mas ainda não há como dizer que foi um fracasso, já que os filmes eram independentes. A coisa vai ficar séria em breve: o YouTube já está conversando com grandes estúdios para oferecer o aluguel online de blockbusters.

(via Mashable)