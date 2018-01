Streaming é apenas mais uma fonte de renda para a indústria - Link - Estadão

O streaming não é a tábua de salvação da indústria musical porque ela não precisa ser salva. Pode não estar como em seus melhores dias, mas parou de derreter e agora lucra mais. O Brasil ainda é um mercado razoável. Roberto Carlos vende bem e há uma plataforma comercial, apoiada nas trilhas das TVs e no rádio com jabá, que sustenta artistas de massa.

A contribuição da internet no dinheiro da música do Brasil ainda é pífia. Em outros países, as receitas digitais já passam da metade. O streaming é apenas mais uma fonte, ao lado de lojas digitais. Para que haja dinheiro na música digital no Brasil, seriam necessárias mudanças profundas. Por exemplo, uma licença pública, como a do rádio, que permite a execução em troca do pagamento ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A internet é diferente. Seria necessário um Ecad para a ela, em sintonia com autores e protagonistas. É fundamental mudar a Lei do Direito Autoral para redefinir este campo.

Apoio uma proposta que se chama “compartilhamento legal”, que visa a descriminalizar a música que circula de forma não comercial, mediante uma taxa razoável. Algo como R$ 2 por mês na conta do celular.

