Street View Brasil nesta quinta - Link - Estadão

O Google pretende anunciar na manhã desta quinta, 30 de setembro, o lançamento oficial de seu Street View no Brasil. Além disso, a empresa deve apresentar as próximas novidades relacionadas ao serviço no País, ou seja, as próximas regiões a serem fotografadas e incluídas.

As primeiras cidades que o Google mapeou foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de outras cidades desses estados que serão reveladas na quinta.

A empresa informa que a novidade é que as próximas regiões a serem mapeadas serão escolhidas por meio de uma votação dos internautas. As imagens do Google Street View para SP, RJ e BH devem ficar disponíveis ao longo da quinta.

Anunciado em julho de 2009, o mapeamento das cidades demorou cerca de 6 meses. No início do ano, o Google prometia o lançamento do serviço para a metade de 2010. Em maio, algumas imagens da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte puderam ser visualizadas por um curto período no iPhone.

Polêmica

Na Europa, a notícia de que os carros do Street View estavam armazenando informações de usuários que acessavam redes Wi-Fi abertas abriu mais uma polêmica sobre privacidade envolvendo o Google. A Alemanha quase proibiu o serviço, e obrigou o Google a criar um cadastro para pessoas que não quisessem ver a imagem de suas casas exibida no mapa.

A República Tcheca chegou a impedir que o Google fizesse a coleta das imagens. Espanha, Itália e França e outros países, como a Coreia do Sul, além do Congresso norte-americano, também abriram investigações para apurar o caso. Na Nova Zelândia, o Google acabou se livrando da acusação de crime. Em junho, o Google decidiu liberar os dados para os investigadores, o que havia se negado a fazer no início.

O Street View dá ao usuário uma visão de quase 360 graus a partir das ruas das cidades, e é acessado pelo Google Maps — arrastando o boneco laranja (pegman) da barra de zoom sobre o mapa — toda vez que um usuário navega por um mapa de uma região em que o serviço está disponível. As regiões mapeadas aparecem destacadas em azul.