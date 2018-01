Street View brasileiro aparece no iPhone - Link - Estadão

Durante algum tempo desta segunda-feira, 24, usuários do iPhone conseguiram acessar imagens do Google Street View de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O serviço não foi lançado oficialmente. Inclusive o lançamento nem tem data oficial. Por um descuido do Google e o serviço ficou acessível por algum tempo — mas no momento a empresa já desabilitou o Street View no Brasil.

Quem percebeu esse descuido (ou uma publicidade velada) foi o site Google Discovery. E eles documentaram. Confira abaixo: