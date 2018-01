Street View chega ao Brasil - Link - Estadão

O Google começou a liberar já na manhã desta quinta o Google Street View no Brasil. O produto estará disponível, no total, em 51 cidades em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, incluindo regiões metropolitanas e, no caso de Minas, cidades históricas.

O Street View é uma funcionalidade do Google Maps que permite navegar pelos mapas em primeira pessoa. Com o lançamento, o Brasil se torna o primeiro país da América do Sul a ter imagens desse nível de definição no Maps. Os próximos passos no continente, de acordo com a empresa, devem ser Argentina e Chile.

A redação do Estado, no Limão, em São Paulo.

São Paulo está praticamente inteira mapeada, incluindo grande ABC, parte de Campinas e de Jundiaí. Alguns pontos dessas regiões, mesmos centrais, não são acessíveis ainda. Mas o Google avisa que, se uma rua estiver mapeada no Google Maps, a foto eventualmente será tirada e incluída no produto.

O diretor de produtos em mapas do Google Brasil, Marcelo Quintela, explica que o objetivo do Google é disponibilizar imagens no Street View para o país todo em dois anos – mas que a captura pode demorar mais. “Só vamos parar quando tivermos o Brasil todo no mapa”, explicou.

A visualização, principalmente em pontos turísticos, é complementada com fotos de usuários. Um bom exemplo é o Cristo Redentor, no Rio – o carro do Google não sobe até a estátua, e o Google Street View para na Escada do Corcovado. Mas é possível chegar ao Cristo, de vários ângulos e até com zoom, usando as centenas de fotos tiradas pelos usuários.

Lugares como esse, em que o carro não pode entrar, serão mapeados usando a Trike, uma bicicleta equipada com as câmeras de alta definição. E os usuários poderão escolher onde querem que a Trike entre através de votação no site Explore o Street View. Alguns pontos turísticos – como o Pão de Açúcar – podem ser vistos de diversos lugares diferentes.

