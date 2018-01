Street View no College Humor - Link - Estadão

Street View no College Humor

O pessoal do College Humor já apareceu por aqui algumas vezes. Na primeira, no comecinho do blog, com uma música sobre a habitual troca de insultos na web – que, na maioria das vezes, não tem motivo algum. Também postamos dois sketches sobre o Twitter: um sobre o microblogging na vida real e outro que explica, em sete segundos, o que acontece se você twittar com o site fora do ar.

26/10/2009 | 15h05

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo