Sua banda no Rock Band - Link - Estadão

Agora todos os músicos mundo afora poderão compartilhar com Paul McCartney e Ringo Starr a sensação que os Beatles tiveram no dia 9 de setembro do ano passado, data que foi lançado The Beatles: Rock Band. A Harmonix e a MTV Games, produtoras da série, abriram para o público as ferramentas que permitem transpor uma música do formato mp3 para a versão interativa do game. Ou seja, você poderá tocar em seu console a música daquela banda do interior de Goiás que mistura manguebeat com psychobilly – caso, claro, os goianos queiram entrar pro mundo dos games.

As músicas serão vendidas na Rock Band Network Music Store, loja online que inicialmente estará disponível apenas para os jogadores de Rock Band 2, versão X-Box 360 – os donos de Playstation 3 e Wii só terão acesso às músicas após 30 dias que elas tenham sido lançadas.

As bandas e músicos (independentes ou não) que quiserem colocar suas músicas nessa grande prateleira online deverão passar por duas fases: a primeira é chamada de Playtest, na qual uma comunidade de jogadores de Rock Band irá acompanhar o processo de levar a música para o game. Os jogadores poderão dar conselhos e opinar sobre essa “transposição virtual”. Depois a música/game passará pelo Peer Review, uma avaliação final para ver o trabalho atende aos padrões de qualidade (verificar se estão sincronizados os momentos em que uma nota é tocada na música e você a reproduz apertando um botão no controle).

Após a música ser aprovada, ela será colocada na loja para donwload pelo preço que a banda definir. E, após cada faixa ser vendida, 30% do dinheiro irá para o artista e 70% para as produtoras do jogo. A Harmonix lançou dois sites para que você participe de alguma forma do todo esse processo: um para os artistas, explicando como colocar sua música para avaliação; outro para os jogadores que quiserem participar do Playtest e dar pitacos nas músicas que estão sendo levado para o game.

Um (importante) detalhe: as ferramentas que a Harmonix liberou para que os artistas faça as versões Rock Band de suas músicas, são um pouco complexas de serem utilizadas. Algumas empresas já oferecem esse serviço. Ou os músicos aprendem um pouco de programação, ou abrem a carteira.