Suas fotos em clima de Copa - Link - Estadão

O Picnik, site que permite uma edição de fotos fácil e gratuita sem ter de instalar nada, lançou um aplicativo para que qualquer torça por sua seleção por meio de fotos também. O novo serviço do editor de fotos dá opções bem básicas como pintar o rosto e adicionar imagens como bandeiras e cachecóis do time.

Basta subir a foto e clicar em criar. As opções de customização irão aparecer no lado esquerdo. É simples e qualquer um faz em poucos minutos – mas é claro que o resultado não ficará igual ao trabalho de quem entende de Photshop. Mas com criatividade o recurso pode render brincadeiras legais.

Edição em cima de foto de Jonne Roriz/AE