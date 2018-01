Sucesso no YouTube; Vice News terá redação no País - Link - Estadão

SÃO PAULO – Com foco em jornalismo investigativo, o braço de notícias do grupo canadense Vice estreará no Brasil em breve.

Lançado em sua versão em língua inglesa em dezembro de 2013, a empreitada tem como objetivo criar um canal focado em notícias, sempre reportadas no estilo pouco convencional que consagrou a plataforma Vice.

A Vice nasceu em Montreal como revista de cultura alternativa em 1994. Dois anos depois, chegava o site. Falando sobre música, artes e comportamento, sempre apostou em matérias inusitadas, como um recente especial com fotos tiradas de perfis de traficantes no Instagram ou matérias mostrando o cotidiano de países como Irã ou Coreia do Norte. A linguagem é solta, brincalhona e não se acanha em usar gírias e coloquialismos.

O grupo Vice, presente hoje em 36 países, virou uma história de sucesso na internet, se desdobrando em outros canais de conteúdo e eventos. O magnata da mídia Rupert Murdoch já postou elogios ao conteúdo do grupo no Twitter. Em 2011, um consórcio que incluía um dos fundadores da MTV teria investido US$ 50 milhões no grupo. A receita da empresa seria de US$ 200 milhões em 2012.

Falando com o ‘Estado’ pelo telefone, representantes da Vice News dizem que o investimento pesado em vídeo é fundamental para se ter alcance na web. “Procuramos trabalhar com jornalistas versáteis nas diversas plataformas existentes para contar histórias”, disse Jason Mojica, editor-chefe da Vice News.

Segundo a assessoria do YouTube, a Vice News é o canal noticioso de maior crescimento do site de vídeos, com mais de 600 mil inscritos, e acima de 70 milhões de visualizações.