Suécia analisa queixas contra 4G de novo iPad - Link - Estadão

País deve avaliar queixas de que Apple não teria deixado claro que 4G do iPad não funcionaria fora dos EUA

Tim Cook apresentou o novo iPad no início de março. FOTO: Reuters

ESTOLCOMO – A agência de proteção ao consumidor na Suécia está analisando queixas de que a Apple não tem deixado claro que seu mais recente iPad não funcionará com as redes 4G fora dos Estados Unidos e Canadá.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A medida veio após a Apple ter dito que oferecerá reembolso a todos os compradores do novo iPad na Austrália.

“Limitações sérias devem estar claramente visíveis no marketing (do produto)”, disse Hans Lundin, porta-voz da agência local de proteção ao consumidor, acrescentando que a instituição havia recebido quatro reclamações.

Qualquer decisão sobre como proceder com as queixas pode ser tomada no fim desta semana, disse ele, podendo incluir que a Apple mude a promoção comercial do aparelho.

A versão sueca do site da Apple que anuncia o novo tablet da companhia diz que o dispositivo pode ser utilizado em redes 4G no mundo todo, embora essa frase tenha uma nota de rodapé.

Essa nota esclarece que a tecnologia LTE de internet de quarta geração é suportada apenas nas redes das operadoras AT&T e Verizon nos Estados Unidos. No Canadá, a tecnologia pode ser acessadas nas redes das operadoras Bell, Rogers e Telus.

/REUTERS