Suecos usam conta oficial do país no Twitter - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Suécia liberou sua conta de Twitter para que cidadãos comuns publicassem o que quisessem sobre o país europeu durante uma semana cada um. A @sweden, que já está no seu quarto autor, é um projeto da agência de turismo oficial sueca que espera que os “Curadores da Suécia” gerem “interesse e curiosidade pela Suécia e pela vastidão de coisas que o país tem para oferecer”. “A expectativa é a de que os curadores pintem um quadro da Suécia diferente do que se costuma obter pela mídia tradicional”, diz a descrição da página.

O CEO da VisitSweden justificou a ação audaciosa ao TheNextWeb. “Ninguém é mais dono da marca da Suécia do que seu povo. Com essa iniciativa nós deixamos que eles mostrem a Suécia para o Mundo”, disse Thomas Brühl.

A agência espera que os usuários da conta consigam promover a imagem do país para possíveis turistas. A @sweden já possui quase 16 mil seguidores e deveria, em tese, ter ali tweets contendo notas sobre eventos, curiosidades, personalidades e opiniões sobre o país europeu. O que era esperado pela agência de turismo às vezes não acontece. Os twitteiros têm usado a conta de maneira bem informal, dialogando com seus diversos seguidores e dizendo o que lhe vêm à cabeça.

Aqui, um dos suecos responsáveis pela conta comentou sobre o Natal e disse estar com saudades do trabalho. Nesse outro tweet, o autor se diz cansado de games. “Sinto como se estivesse velho e ‘maduro’ de um modo que não escolhi ser”

Até agora a conta teve quatro autores e todos eles homens, o que foi alvo de críticas pelos seguidores. O fato, tachado de “fail” foi explicado como uma mera “coincidência” pelos autores da conta.

