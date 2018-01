Sugestões de busca no Facebook - Link - Estadão

Em outra ação que demonstra sua vontade de deixar suas informações fáceis de serem achadas na web, o Facebook está desenvolvendo uma série de melhorias no mecanismo de busca do site. Com as mudanças, pretende-se que o usuário ache os perfis, páginas, grupos ou eventos mais pertinentes antes de ter que fazer uma busca mais específica.

Atualmente, a caixa de busca do Facebook sugere perfis de usuários com os quais você já tem contato (nome de amigos, páginas do qual você é fã). A partir de agora, as sugestões serão mais amplas, se baseando na rede de contatos de seus amigos e no que está mais em alta no site. Se, mesmo assim o resultado buscado não aparecer na janela de sugestões, terá a opção “ver mais resultados”, que o levará a uma pesquisa completa pela rede do Facebook.

Esse sistema de buscas usando as conexões dos amigos já é comum no site: as sugestões de amigos, a possibilidade de sugerir contatos para alguém e a aparição de quem de sua rede já é fã de determinada páginas são exemplos disso.

O sistema ainda não está disponível para todos e deve ser implementado gradualmente nos próximos dias. Foto: reprodução