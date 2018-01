Suiça condena rastreamento em redes P2P - Link - Estadão

O Tribunal Federal da Suíça declarou ilegal a atividade da empresa Logistep, de rastrear e identificar o IP de pessoas suspeitas de trocar de arquivos protegidos por direitos autorais pela internet. A Justiça ainda suíça abriu um processo penal contra a empresa e pediu a prisão de seu dono.

—-

A Logistep é uma empresa que, a pedido de terceiros, identifica quem são as pessoas que estão subindo determinados conteúdos na web, localizando seus endereços IPs. As empresas que solicitavam o serviço, começavam uma investigação para descobrir de quem é aquele IP. Algumas, após descobrir a identidade do usuário, pediam dinheiro para não abrir processo judicial contra os supostos infratores de direitos autorais.

Em 2008, um tribunal suíço já havia declarado que identificar o IP de uma pessoa só deveria ser feito com autorização da Justiça em um processo que justificasse a medida. A Logistep conseguiu reverter a situação, mas a corte federal do país declarou como crime a atividade da empresa.