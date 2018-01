Suicídio virtual: é possível? - Link - Estadão

No Brasil, o termo é conhecido como Orkutcídio. Consiste em apagar aquilo que é o registro virtual mais expressivo na web brasileira: o perfil no Orkut. Muita gente optou por esse caminho, se arrependeu depois e acabou voltando para e rede social – e ainda teve o trabalho de readicionar todos os amigos, fotos e detalhes (sem contar os dados irrecuperáveis, como testemunhos).

Existem, é claro, vantagens em cometer o suicídio virtual – seja no Orkut, Facebook, Twitter ou todos eles:

- Aumento da produtividade, tanto em casa como no trabalho. Afinal, com menos distrações, as atividades principais têm mais dificuldade de sair do foco.

- Ficar bisbilhotando a vida dos outros pode fazer mal, principalmente quando alguma novidade gera um mal-estar pessoal. O que os olhos não vêem, o coraçao não sente, e sair das redes sociais pode evitar que você veja coisas que não gostaria.

Claro que estamos falando de um suicídio virtual brando. Há quem queira sumir completamente da web, apagar inclusive registros em blogs. É bom que esses candidatos à obliteração digital saibam que é praticamente impossível fazer seu nome desaparecer da rede. Existe o cache do Google, uma memória eterna da web que registra arquivos recentes, mesmo que não existam mais; existe o web.archive.org, a máquina do tempo da rede, cujo objetivo é guardar cópias de todos as páginas que um dia já foram publicadas; e existe a cultura da cópia e da reprodução, que faz com que virtualmente toda informação publicada na internet possa (e possivelmente vá) ser copiada e reproduzida por alguém que acessá-la eventualmente.

Ainda assim, se você quiser tentar, existe um site que faz o trabalho sujo para você. A Web 2.0 Suicide Machine apaga, de uma vez só, seus perfis no MySpace, no Facebook até no LinkedIn. Ao mesmo, você deixa de exisitir para as bandas de que gosta, para os seus amigos e para seus colegas de trabalho – cobrem bem a maioria dos contatos que as pessoas costumam estabelecer na web. Mas não se esqueça: os resíduos são eternos, impossíveis de apagar. Você pode até diminuir o número de resultados com seu nome no Google depois de algum tempo, mas não espere desaparecer definitivamente. A era do anonimato digital já acabou.